Белый дом объявил об отправке ЗРК Patriot на Украину
США выделят Украине новый пакет военной помощи на $1,85 млрд, который впервые будет включать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Документ опубликован на сайте Госдепартамента США.
«Сегодняшняя помощь впервые включает в себя систему ПВО Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно более высоком уровне, чем ранее предоставленные системы ПВО», — сказано в документе.
Ранее сегодня президент США Джо Байден распорядился выделить Украине очередной пакет военной помощи в размере $1 млрд. Госсекретарь Энтони Блинкен также объявил о дополнительном пакете помощи в размере $850 млн. По его словам, с учетом этих выплат общая сумма военной помощи, которую Украина получила от США, достигнет $21,9 млрд.
13 декабря телеканал CNN сообщил, что администрация президента США завершила подготовку к отправке комплексов Patriot на Украину. По информации издания, об этом должны были объявить еще на прошлой неделе. Однако тогда в Белом доме эту информацию не подтвердили.
15 декабря посольство России в США предупредило Вашингтон о последствиях в случае отправки ЗРК Patriot Украине. Это решение со стороны США является «провокационным шагом» и может привести к «непредсказуемым последствиями», отметили в посольстве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал комплексы Patriot законной целью России в случае, если страны НАТО поставят их Украине.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.
При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.