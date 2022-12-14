Белый дом не подтвердил поставку ЗРК Patriot Украине в рамках будущего пакета помощи
Белый дом не стал подтверждать информацию о том, что США готовятся включить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в будущий пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Я не могу подтвердить это сообщение», — сказал он, отвечая на соответствующую просьбу журналистов (цит. по «РИА Новости»). Кирби также отметил, что Белый дом сообщит о деталях нового пакета военной помощи Украине, когда будет готов к этому.
Накануне, 13 декабря, телеканал CNN сообщил о том, что администрация президента США завершила подготовку к отправке Patriot на Украину. По информации издания, об этом могли объявить на этой неделе.
Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал комплексы Patriot законными военными целями Вооруженных сил России, в случае если НАТО поставит их Украине. Песков подчеркнул, что детально комментировать эту информацию пока не готов, поскольку сегодня «сообщения СМИ — это вещь ненадежная», призвав дождаться официальной информации.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.
При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.