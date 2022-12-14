Белый дом не подтвердил поставку ЗРК Patriot Украине в рамках будущего пакета помощи

«Я не могу подтвердить это сообщение», — сказал он, отвечая на соответствующую просьбу журналистов (цит. по «РИА Новости»). Кирби также отметил, что Белый дом сообщит о деталях нового пакета военной помощи Украине, когда будет готов к этому.