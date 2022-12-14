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Белый дом не подтвердил поставку ЗРК Patriot Украине в рамках будущего пакета помощи

Ведомости

Белый дом не стал подтверждать информацию о том, что США готовятся включить зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в будущий пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. 

«Я не могу подтвердить это сообщение», — сказал он, отвечая на соответствующую просьбу журналистов (цит. по «РИА Новости»). Кирби также отметил, что Белый дом сообщит о деталях нового пакета военной помощи Украине, когда будет готов к этому. 

Накануне, 13 декабря, телеканал CNN сообщил о том, что администрация президента США завершила подготовку к отправке Patriot на Украину. По информации издания, об этом могли объявить на этой неделе.

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Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал комплексы Patriot законными военными целями Вооруженных сил России, в случае если НАТО поставит их Украине. Песков подчеркнул, что детально комментировать эту информацию пока не готов, поскольку сегодня «сообщения СМИ — это вещь ненадежная», призвав дождаться официальной информации.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.

При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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