Медведев назвал комплексы Patriot законной целью ВС РФ при их появлении на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.