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Медведев назвал комплексы Patriot законной целью ВС РФ при их появлении на Украине

Ведомости

Если НАТО поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, то они вместе с персоналом альянса станут военными целями России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», — написал он.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сегодня заявил, что члены альянса ведут дискуссию о возможных поставках Украине комплексов Patriot. Он добавил, что считает постоянные поставки оружия Киеву единственным путем к достижению мира на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных