Медведев назвал комплексы Patriot законной целью ВС РФ при их появлении на Украине
Если НАТО поставит Киеву зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, то они вместе с персоналом альянса станут военными целями России, написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», — написал он.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сегодня заявил, что члены альянса ведут дискуссию о возможных поставках Украине комплексов Patriot. Он добавил, что считает постоянные поставки оружия Киеву единственным путем к достижению мира на Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.
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