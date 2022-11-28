В минобороны ФРГ заявили, что хотят оставить ЗРК Patriot в системе ПВО НАТО
Германия хотела бы оставить свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в системе противовоздушной обороны НАТО, заявил представитель минобороны ФРГ Арно Коллац.
«Это наш вклад в противовоздушную оборону НАТО. У нас также есть обязательство перед нашими партнерами предоставить эти ресурсы на следующий год в состав сил быстрого реагирования», — отметил Коллац (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, Берлин окажет Варшаве поддержку в защите воздушного пространства от внешнего вмешательства путем усиления воздушного патруля.
В Польше ранее выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине, а не в Польше. Перед этим министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности патрулирования польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и о размещении в стране ЗРК Patriot.
15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».
Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Данную версию озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, допустивший, что упала ракета украинской ПВО.
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