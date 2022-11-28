Газета
Политика

В минобороны ФРГ заявили, что хотят оставить ЗРК Patriot в системе ПВО НАТО

Ведомости

Германия хотела бы оставить свои зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot в системе противовоздушной обороны НАТО, заявил представитель минобороны ФРГ Арно Коллац.

«Это наш вклад в противовоздушную оборону НАТО. У нас также есть обязательство перед нашими партнерами предоставить эти ресурсы на следующий год в состав сил быстрого реагирования», — отметил Коллац (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Берлин окажет Варшаве поддержку в защите воздушного пространства от внешнего вмешательства путем усиления воздушного патруля.

В Польше ранее выступили с идеей разместить немецкие Patriot на Украине, а не в Польше. Перед этим министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила о договоренности патрулирования польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и о размещении в стране ЗРК Patriot.

15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».

Президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, признал, что нет никаких доказательств того, что упавшая на территорию Польши ракета была выпущена российскими военными. Данную версию озвучил и генсек НАТО Йенс Столтенберг, допустивший, что упала ракета украинской ПВО.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных