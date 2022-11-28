В минобороны ФРГ заявили, что хотят оставить ЗРК Patriot в системе ПВО НАТО

15 ноября на территории Польши произошел инцидент с падением ракеты. Местные СМИ сообщили, что в результате происшествия погибли два человека. 16 ноября Минобороны России сообщило, что специалисты идентифицировали обломки по фотографиям с места падения ракеты в Польше как элементы украинской ракетной системы С-300. В ведомстве подчеркнули, что все заявления о падении якобы российских ракет на территории Польши являются «намеренной провокацией с целью эскалации обстановки».