Ямпольская: власти «очень аккуратно» вводят оценки за поведение в школах
Минпросвещения «очень аккуратно» подходит к теме введения оценки за поведение в школах, заверила советник президента РФ, председатель Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков РФ Елена Ямпольская.
«Как я слышала, оценка не должна влиять на перевод в следующий класс, на допуск к экзаменам и на текущие отметки по предметам», – сказала она.
Ямпольская призвала не считать введение оценок за поведение «революционным новшеством». Подобная система существовала в советский период, но тогда плохая отметка за поведение могла стать основанием для исключения из школы. Советник президента продолжила, что система оценивания также существовала и в дореволюционной России.
«Я всецело за введение оценки на поведение. Единственное, что, конечно, самое главное. Это чтобы были выработаны прозрачные и, по возможности, объективные критерии оценивания», – уточнила она.
21 октября Минпросвещение РФ утвердило порядок оценки поведения школьников со второго по восьмой классы. По нему предусмотрены три уровня оценки поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». В ведомстве заявляли, что отметка за поведение не будет служить основанием для недопуска к ГИА и приравниваться к дисциплинарным санкциям.