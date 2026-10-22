Ямпольская: власти «очень аккуратно» вводят оценки за поведение в школах

21 октября Минпросвещение РФ утвердило порядок оценки поведения школьников со второго по восьмой классы. По нему предусмотрены три уровня оценки поведения: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое». В ведомстве заявляли, что отметка за поведение не будет служить основанием для недопуска к ГИА и приравниваться к дисциплинарным санкциям.