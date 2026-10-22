Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поддержке семейного бизнеса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, координатор партийного проекта «Предпринимательство» Альфия Когогина отмечала значимость малого и среднего бизнеса для российской экономики. По ее словам, в этом секторе заняты около 30 млн человек, а его вклад составляет 22% национального богатства страны.