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Главная / Бизнес /

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поддержке семейного бизнеса

Ксения Наумчик
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «Единой России», который позволит относить семейные микропредприятия к социальным предприятиям. Документ предусматривает поправки в федеральный закон о развитии малого и среднего предпринимательства, сообщили в Госдуме.

Один из авторов инициативы – секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

Согласно законопроекту, получить такой статус смогут микропредприятия, в которых не менее 50% работников или членов организации являются родственниками. При этом численность персонала не должна превышать 15 человек, а годовой доход – 120 млн руб.

Инициатива также определяет круг родственников, учитываемых при присвоении статуса. В перечень включены супруги, их родители и дети, братья и сестры, внуки, бабушки и дедушки обоих супругов, братья и сестры их родителей, а также усыновители и усыновленные.

Еще одной ожидаемой мерой называют развитие наставничества внутри семейных предприятий.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, координатор партийного проекта «Предпринимательство» Альфия Когогина отмечала значимость малого и среднего бизнеса для российской экономики. По ее словам, в этом секторе заняты около 30 млн человек, а его вклад составляет 22% национального богатства страны.

Когогина также сообщила, что в 2025 г. малые и средние предприятия перечислили в бюджеты разных уровней более 13 трлн руб. По ее оценке, поддержка предпринимателей и устранение административных барьеров остаются важными направлениями работы «Единой России» совместно с регионами.

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