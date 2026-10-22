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«Ozon банк» планирует запустить ЦФА для индивидуальных предпринимателей

Наталья Захарова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Юридические лица, клиенты «Ozon банка», получили доступ к покупке цифровых финансовых активов (ЦФА) в приложении для бизнеса. В будущем инструментом смогут воспользоваться и индивидуальные предприниматели (ИП), сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.

Юрлица могут купить ЦФА со ставкой от 15% годовых от эмитента «Озон капитал» на срок от одного до трех месяцев. ЦФА выпускаются и обращаются на платформе «Ozon банка», а приобрести их можно в приложении для бизнеса или через личный кабинет.

Ранее покупать ЦФА через «Ozon банк» могли только розничные клиенты, такая возможность у них появилась в 2025 г. В июне 2026 г. кредитная организаций вошла в реестр операторов информационных систем Банка России.

В феврале регулятор предоставил «Оzon банку» лицензию на осуществление депозитарной деятельности. Тогда представитель компании заявил «Ведомостям», что депозитарная лицензия, как и ранее полученная брокерская лицензия, необходимы для развития инвестиционного направления бизнеса. 19 декабря 2025 г. ЦБ выдал банку лицензию на осуществление брокерской деятельности.

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