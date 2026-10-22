«Ozon банк» планирует запустить ЦФА для индивидуальных предпринимателей

Юрлица могут купить ЦФА со ставкой от 15% годовых от эмитента «Озон капитал» на срок от одного до трех месяцев. ЦФА выпускаются и обращаются на платформе «Ozon банка», а приобрести их можно в приложении для бизнеса или через личный кабинет.