Черничук: нарушение водоснабжения ЗАЭС из-за атак ВСУ недопустимо
Нарушение системы водоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за атак со стороны Украины является недопустимым. Об этом заявил директор станции Юрий Черничук.
«Противник своими действиями нарушает также системы водоснабжения станции, что приводит к нарушению режима работы атомной станции», – сказал он (цитата по ТАСС).
Он также сообщил, что с 2022 г. более 50 сотрудников ЗАЭС получили ранения разной степени тяжести из-за атак Украины. Последняя из них произошла 20 октября: украинский БПЛА атаковал автобус ЗАЭС. Пострадавших не было.
16 октября гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что сокращение запасов дизельного топлива на ЗАЭС увеличивает риск для ядерной безопасности, если внешнее электроснабжение будет повторно потеряно. Он отметил важность поддержания достаточных запасов топлива для обеспечения безопасности станции при возможных перебоях с подачей электроэнергии.