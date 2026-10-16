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Гросси предупредил об угрозе ядерной безопасности из-за нехватки дизеля на ЗАЭС

Ксения Наумчик
Dean Calma / IAEA
Dean Calma / IAEA

Сокращение запасов дизельного топлива на Запорожской атомной электростанции повышает риски для ядерной безопасности на случай повторной потери внешнего электроснабжения. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ подчеркнул важность поддержания достаточных запасов топлива для обеспечения безопасности станции при возможных перебоях с подачей электроэнергии. Дизельное топливо необходимо для работы резервных источников питания в случае отключения внешнего электроснабжения.

11 октября глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация намерена добиться прекращения огня в районе Запорожской ТЭС для восстановления инфраструктуры. Запорожская ТЭС обеспечивает передачу электроэнергии от линии «Ферросплавная» до Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Также «Росатом» намерен восстановить работу линии «Днепровская», которая не работает с марта этого года. По словам Лихачева, российские специалисты в июне восстановили линию на своей стороне.

24 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров и Гросси обсудили «провокации Украины» в отношении Запорожской АЭС. Стороны обсудили основные аспекты взаимодействия России с МАГАТЭ. 22 сентября Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, но МАГАТЭ продолжает над ней работать.

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