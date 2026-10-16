Гросси предупредил об угрозе ядерной безопасности из-за нехватки дизеля на ЗАЭС

11 октября глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что госкорпорация намерена добиться прекращения огня в районе Запорожской ТЭС для восстановления инфраструктуры. Запорожская ТЭС обеспечивает передачу электроэнергии от линии «Ферросплавная» до Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Также «Росатом» намерен восстановить работу линии «Днепровская», которая не работает с марта этого года. По словам Лихачева, российские специалисты в июне восстановили линию на своей стороне.