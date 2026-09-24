Лавров и Гросси обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

22 сентября Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, но МАГАТЭ продолжает над ней работать. «Ситуация нестабильная. Мы над этим работаем. Больше я ничего не буду комментировать. Мы над этим работаем. Мы держим ситуацию под контролем», – сказал он.