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Лавров и Гросси обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС

Татьяна Мозолевская
ТАСС
ТАСС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудили «провокации Украины» в отношении Запорожской АЭС. Об этом сообщили в МИД России.

Встреча состоялась 24 сентября в Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Стороны обсудили основные аспекты взаимодействия России с МАГАТЭ.

Лавров и Гросси также говорили о ситуации вокруг иранской ядерной программы после ударов Израиля и США по ядерным объектам Ирана, находящимся под гарантиями МАГАТЭ. Кроме того, стороны затронули другие представляющие взаимный интерес вопросы повестки ООН.

22 сентября Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной, но МАГАТЭ продолжает над ней работать. «Ситуация нестабильная. Мы над этим работаем. Больше я ничего не буду комментировать. Мы над этим работаем. Мы держим ситуацию под контролем», – сказал он.

В тот же день украинский беспилотник повредил пост радиационного контроля ЗАЭС. Объект находился в 13 км от электростанции в районе Ивановки. Пост был одним из элементов системы наблюдения за радиационной обстановкой в районе ЗАЭС.

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