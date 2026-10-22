На журналиста Зыгаря требуют завести новое уголовное дело

В июле 2024 г. Басманный суд Москвы заочно признал Зыгаря виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Журналиста приговорили к 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей, на четыре года. В октябре 2024 г. Мосгорсуд оставил приговор в силе.