На журналиста Зыгаря требуют завести новое уголовное дело
Прокуратура Москвы требует возбудить уголовное дело в отношении журналиста Михаила Зыгаря
По данным прокуратуры, Зыгарь ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Находясь за пределами России, он, как утверждает ведомство, продолжил распространять материалы без соответствующей маркировки.
Кроме того, журналист ранее был наказан в административном порядке за участие в деятельности иностранной организации, признанной нежелательной на территории РФ. По информации прокуратуры, он продолжает участвовать в ее деятельности.
Материалы были направлены в следственные органы для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 330.1 и по ч. 1 ст. 284.1 УК РФ.
В июле 2024 г. Басманный суд Москвы заочно признал Зыгаря виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Журналиста приговорили к 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей, на четыре года. В октябре 2024 г. Мосгорсуд оставил приговор в силе.
В октябре 2022 г. Зыгарь был включен Минюстом в реестр иноагентов. По данным Росфинмониторинга, в октябре и декабре 2021 г. журналист получил переводы от иностранных источников, в частности, от издательства Janet 45 (Болгария) и литературного агентства Sterling Lord Literistic INC (США).