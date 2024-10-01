Мосгорсуд оставил в силе приговор о 8,5 годах Михаилу Зыгарю
Судебная коллегия по уголовным делам Московского городского суда оставила в силе приговор в отношении писателя и журналиста Михаила Зыгаря
Басманный суд Москвы заочно признал Зыгаря виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) в июле 2024 г. Журналиста приговорили к 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с административным сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года.
В октябре 2022 г. Зыгарь был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов. По данным Росфинмониторинга, в октябре и декабре 2021 г. журналист получил переводы от иностранных источников, в частности от издательства Janet 45 (Болгария) и литературного агентства Sterling Lord Literistic INC (США).