Мосгорсуд оставил в силе приговор о 8,5 годах Михаилу Зыгарю

Басманный суд Москвы заочно признал Зыгаря виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ) в июле 2024 г. Журналиста приговорили к 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также запретили заниматься деятельностью, связанной с административным сайтов и информационно-телекоммуникационных сетей на четыре года.