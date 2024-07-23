Журналист Михаил Зыгарь заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) к 8,5 годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.