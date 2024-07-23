Журналист Михаил Зыгарь заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках
Басманный районный суд Москвы заочно приговорил писателя и журналиста Михаила Зыгаря (признан в РФ иностранным агентом) к 8,5 годам колонии общего режима по делу о фейках о российской армии. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.
Зыгаря признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). Максимальное наказание по этой статтье – 10 лет лишения свободы.
Журналист был включен Минюстом в реестр иноагентов в октябре 2022 г. 27 февраля Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность фонда XZ foundation, соосвателями которого являются Зыгарь и кинорежиссер Илья Хржановский (признан иноагентом).
9 апреля Зыгарь был объявлен в розыск.16 апреля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Зыгаря по делу о распространении фейков о российской армии.