МВД объявило в розыск журналиста Михаила Зыгаря
Журналист и писатель Михаил Зыгарь (признан иноагентом в РФ) объявлен в розыск. Эта информация появилась в базе МВД России.
Уточняется, что Зыгаря разыскивают по уголовной статье. По какой именно – не уточняется.
Зыгарь был включен Минюстом в реестр иноагентов в октябре 2022 г. 13 декабря 2023 г. Зыгаря оштрафовали на 30 000 руб. за нарушение порядка деятельности иноагента. Журналист подавал иск к Минюсту и МИД России с требованием исключить сведения о нем из перечня иностранных агентов. 13 марта Мосгорсуд отказал ему в удовлетворении жалобы.
27 февраля Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность фонда XZ foundation. Основателями организации являются Зыгарь и кинорежиссер Илья Хржановский (признан иноагентом), генеральный директор организации – Майя Стравинская.