Михаила Зыгаря признали иноагентом за переводы от иностранного издательства

Минюст РФ включил писателя и журналиста Михаила Зыгаря (считается в России иноагентом) в реестр иностранных агентов за переводы денежных средств от иностранных источников и распространение материалов СМИ, исполняющих функции иноагентов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.