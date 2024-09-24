Михаила Зыгаря признали иноагентом за переводы от иностранного издательства
Минюст РФ включил писателя и журналиста Михаила Зыгаря
По данным Росфинмониторинга, в октябре и декабре 2021 г. журналист получил переводы от иностранных источников, в частности от издательства Janet 45 (Болгария) и литературного агентства Sterling Lord Literistic INC (США). Зыгарь также распространял материалы СМИ, которые исполняют функции иностранных агентов.
Согласно судебным документам, писатель считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются недопустимым доказательством для включения его в перечень иноагентов.
23 июля Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Зыгаря к 8,5 года колонии общего режима по делу о фейках о российской армии.
Журналиста признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.
Журналист был включен Минюстом в реестр иноагентов в октябре 2022 г. 27 февраля Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность фонда XZ foundation, сооснователями которого являются Зыгарь и кинорежиссер Илья Хржановский
9 апреля Зыгарь был объявлен в розыск. 16 апреля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал писателя по делу о распространении фейков о российской армии.