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Михаила Зыгаря признали иноагентом за переводы от иностранного издательства

Ведомости

Минюст РФ включил писателя и журналиста Михаила Зыгаря (считается в России иноагентом) в реестр иностранных агентов за переводы денежных средств от иностранных источников и распространение материалов СМИ, исполняющих функции иноагентов. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

По данным Росфинмониторинга, в октябре и декабре 2021 г. журналист получил переводы от иностранных источников, в частности от издательства Janet 45 (Болгария) и литературного агентства Sterling Lord Literistic INC (США). Зыгарь также распространял материалы СМИ, которые исполняют функции иностранных агентов.

Согласно судебным документам, писатель считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются недопустимым доказательством для включения его в перечень иноагентов.

23 июля Басманный районный суд Москвы заочно приговорил Зыгаря к 8,5 года колонии общего режима по делу о фейках о российской армии.

Журналиста признали виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти). Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы.

Журналист был включен Минюстом в реестр иноагентов в октябре 2022 г. 27 февраля Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность фонда XZ foundation, сооснователями которого являются Зыгарь и кинорежиссер Илья Хржановский (считается в России иноагентом).

9 апреля Зыгарь был объявлен в розыск. 16 апреля Басманный районный суд Москвы заочно арестовал писателя по делу о распространении фейков о российской армии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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