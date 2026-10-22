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Оппозиция Албании потребовала отставки правительства и досрочных выборов

Анна Виноградова
Zuma / TASS
Zuma / TASS

Оппозиционная Демократическая партия Албании потребовала немедленной отставки правительства премьер-министра Эди Рамы и формирования временного кабинета для проведения досрочных парламентских выборов. Об этом заявил депутат Белинд Келличи во время выступления в парламенте, передает Euronews Albania.

По словам Келличи, единственной задачей временного правительства должна стать организация свободных и справедливых выборов. После его формирования оппозиция требует самороспуска действующего парламента, который, по мнению депутата, больше не отражает волю граждан.

Келличи подчеркнул, что массовые студенческие протесты продолжаются в стране десятый день. Он назвал их крупнейшим студенческим движением за последние 35 лет и обвинил правительство Рамы в коррупции и неэффективном управлении. Депутат заявил, что оппозиция намерена поддерживать участников акций.

Протесты начались в Тиране 13 октября. Студенты требуют улучшения условий обучения, снижения расходов на образование и расширения возможностей трудоустройства. 15 октября глава МВД Албании Эрвин Демо сообщил о 51 пострадавшем полицейском в ходе столкновений с демонстрантами. Для разгона протестующих правоохранители применяли водометы и слезоточивый газ.

В июне в Албании проходили массовые акции против строительства курортного комплекса, связанного с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Проект стоимостью более $4 млрд предусматривает строительство туристических объектов на острове Сазани и прилегающем побережье. Протестующие выступали против застройки природоохранных территорий.

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