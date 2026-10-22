Оппозиция Албании потребовала отставки правительства и досрочных выборов

Келличи подчеркнул, что массовые студенческие протесты продолжаются в стране десятый день. Он назвал их крупнейшим студенческим движением за последние 35 лет и обвинил правительство Рамы в коррупции и неэффективном управлении. Депутат заявил, что оппозиция намерена поддерживать участников акций.