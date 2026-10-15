В Албании 51 полицейский получил травмы при студенческих протестах
В столице Албании Тиране в результате столкновений с участниками студенческих протестов пострадал 51 сотрудник полиции. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Эрвин Демо, передает Euronews Albania. По его словам, часть пострадавших находятся в военном госпитале, где им оказывают медицинскую помощь.
«Право на протест гарантировано, но насилие в отношении тех, кто обязан защищать порядок и безопасность, не может быть его частью», – заявил министр. Он осудил нападения на полицейских и выразил поддержку пострадавшим сотрудникам и их семьям.
Акции протеста проходят в Тиране с 13 октября 2026 г. Студенты требуют улучшения условий обучения, снижения расходов на образование и расширения перспектив трудоустройства. По данным Reuters, 14 октября демонстранты забрасывали полицейских камнями, подожгли здание министерства образования и два банка. Для разгона протестующих правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.
В июне Reuters сообщало о массовых протестах в Тиране против строительства курортного комплекса, связанного с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Участники акций требовали остановить проект и призывали премьер-министра Эди Раму уйти в отставку.