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В Албании прошли массовые протесты против строящегося зятем Трампа курорта

Ведомости

В Албании жители вышли на улицы Тираны, протестуя против строительства элитного курорта стоимостью 1,4 млрд евро, который реализует инвестиционная компания Affinity Partners, связанная с зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Об этом сообщил Reuters.

Поводом для недовольства стал проект застройки острова у побережья Албании и участка рядом с охраняемой природной зоной Вьоса-Нарта на юге страны. Экологи предупреждают, что строительство может нанести ущерб уникальным водно-болотным угодьям, где обитают фламинго, тюлени и морские черепахи.

Массовые акции начались после появления на территории будущего курорта строительной техники. Протестующие собрались у здания правительства в Тиране, держа розовые надувные фигуры фламинго и плакаты с требованиями остановить проект. Участники акции также призвали премьер-министра Албании Эди Раму уйти в отставку.

Власти страны поддерживают проект. Рама ранее выступал в его защиту, а представители инвестора утверждают, что строительство будет вестись с соблюдением экологических стандартов. Министр экономики и инноваций Албании Делина Ибрагимай заявила, что проект сможет быть реализован только после прохождения всех экологических экспертиз и при соблюдении природоохранного законодательства.

Джаред Кушнер объявил о планах инвестировать в строительство курорта в Албании еще в 2024 г. Ранее он также планировал реализовать крупный проект в Сербии, но отказался от него после протестов местных жителей.

В декабре 2024 г. правительство Албании рассекретило остров для гражданского использования. Вскоре Кушнер объявил о планах построить курорт в Адриатике в рамках более масштабного инвестиционного проекта в столице Сербии Белграде, но отказался от последнего после протестов. Правительство Албании присвоило проекту статус «стратегического инвестора», что позволяет ускорить получение разрешений и предоставляет определенные льготы, отмечала Independent в 2025 г.

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