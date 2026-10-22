Самолет-разведчик США почти пять часов летал у Калининградской области
Американский разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II почти пять часов выполнял полеты вдоль границ Калининградской области, следует из данных о воздушном движении, изученных «РИА Новости».
По информации агентства, самолет вылетел с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» около 08:51 мск и направился в сторону российского региона. Примерно с 11:00 мск воздушное судно дважды облетело район Калининградской области, проходя над территорией Польши, Литвы и акваторией Балтийского моря.
По состоянию на 15:50 мск самолет прекратил маневры вблизи границ российского региона. Судя по траектории полета, он направлялся обратно к авиабазе вылета.
14 октября британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint около четырех часов выполнял полеты вдоль российско-финляндской границы. Самолет вылетел с британской авиабазы Уоддингтон примерно в 10:07 мск и направился на северо-восток. В 13:43 мск он начал выполнять маневры вблизи российской границы на севере Финляндии. Затем борт переместился к южным районам финляндской границы и завершил последний круг около 17:51 мск. По состоянию на 18:53 мск самолет летел на юго-запад над южной частью Швеции.
13 октября сообщалось, что самолет-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II, зарегистрированный в США, семь с половиной часов летал над нейтральными водами Черного моря. Воздушное судно вылетело утром 13 октября с аэродрома в румынском городе Констанца. Самолет курсировал в южной части акватории Черного моря с запада на восток и обратно. Источник уточнял, что Bombardier ARTEMIS II находился на высоте около 10 км.