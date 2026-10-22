Самолет-разведчик США почти пять часов летал у Калининградской области

14 октября британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint около четырех часов выполнял полеты вдоль российско-финляндской границы. Самолет вылетел с британской авиабазы Уоддингтон примерно в 10:07 мск и направился на северо-восток. В 13:43 мск он начал выполнять маневры вблизи российской границы на севере Финляндии. Затем борт переместился к южным районам финляндской границы и завершил последний круг около 17:51 мск. По состоянию на 18:53 мск самолет летел на юго-запад над южной частью Швеции.