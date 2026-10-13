Самолет-разведчик НАТО больше семи часов летал над Черным морем

7 октября стало известно, что Gulfstream S102B Korpen и самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II, зарегистрированный в США, почти семь часов находились над нейтральными водами акватории. Самолеты курсировали на высоте от 10,5 до 13,5 км с запада на восток. Они не вошли в воздушное пространство каких-либо стран, кроме Румынии.