Самолет-разведчик НАТО больше семи часов летал над Черным морем
Самолет-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II, зарегистрированный в США, семь с половиной часов летал над нейтральными водами Черного моря. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
По словам собеседника агентства, воздушное судно вылетело утром 13 октября с аэродрома в румынском городе Констанца. Самолет курсировал в южной части акватории Черного моря с запада на восток и обратно. Источник уточнил, что Bombardier ARTEMIS II находился на высоте около 10 км. Борт не использовал маршруты гражданской авиации и не пересекал воздушные границы государств.
8 октября самолет-разведчик ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen шесть часов находился в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Воздушное судно с утра вылетело с аэродрома в Бухаресте. Самолет летал над южной акваторией Черного моря с запада на восток и обратно.
7 октября стало известно, что Gulfstream S102B Korpen и самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II, зарегистрированный в США, почти семь часов находились над нейтральными водами акватории. Самолеты курсировали на высоте от 10,5 до 13,5 км с запада на восток. Они не вошли в воздушное пространство каких-либо стран, кроме Румынии.
6 октября шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen провел над территорией Черного моря около шести часов. Он приземлился в Бухаресте.