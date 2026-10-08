Шведский самолет-разведчик шесть часов летал над Черным морем
Самолет-разведчик ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen шесть часов находился в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.
«Самолет летал на высоте около 13 км, не заходя в воздушное пространство какой-либо из прибрежных стран», – заявил собеседник агентства.
По его словам, воздушное судно с утра вылетело с аэродрома в Бухаресте. Самолет летал над южной акваторией Черного моря с запада на восток и обратно. Сейчас борт возвращается на место вылета, уточнил источник.
Это не первый раз, когда воздушное судно замечают над Черным морем. 7 октября стало известно, что Gulfstream S102B Korpen и самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II, зарегистрированный в США, почти семь часов находились над нейтральными водами акватории. Самолеты курсировали на высоте от 10,5 до 13,5 км с запада на восток. Они не вошли в воздушное пространство каких-либо стран, кроме Румынии.
6 октября шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen провел над территорией Черного моря около шести часов. Он приземлился в Бухареста.