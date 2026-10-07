Два самолета-разведчика НАТО почти семь часов работали над Черным морем
Шведский самолет-разведчик ВВС Gulfstream S102B Korpen и самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II, зарегистрированный в США, почти семь часов находились над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
«Оба самолета провели в небе почти семь часов и приземлились на аэродромах вылета в Бухаресте и румынской Констанце», – сказал собеседник агентства.
По его словам, самолеты курсировали на высоте от 10,5 до 13,5 км с запада на восток. Они не вошли в воздушное пространство каких-либо стран кроме Румынии. Самолеты следовали вне трасс, отведенных для гражданской авиации.
6 октября шведский самолет-разведчик Gulfstream S102B Korpen провел над территорией Черного моря около шести часов. Он приземлился у Бухареста.
18 сентября над нейтральными водами Черного моря были замечены два самолета-разведчика стран НАТО. Один из них – самолет-разведчик Bombardier Artemis II вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце. Второй – британский Boeing RC-135W Rivet Joint прибыл с авиабазы на греческом острове Крит.