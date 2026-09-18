Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON2 714+1%CNY Бирж.12,564-0,09%IMOEX2 276,6+1,23%RTSI848,63+1,23%RGBI112,69+0,21%RGBITR769,63+0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Два разведывательных самолета НАТО заметили над Черным морем

Татьяна Мозолевская
NATO / Flikcr
NATO / Flikcr

Два разведывательных самолета стран НАТО одновременно находятся над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Один из них – разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II, который вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце. По словам собеседника агентства, борт в течение нескольких часов курсирует с запада на восток и обратно над южной частью Черного моря.

Второй самолет – британский Boeing RC-135W Rivet Joint. Он прибыл с авиабазы на греческом острове Крит и выполняет полеты над нейтральными водами в центральной части Черного моря.

Источник ТАСС подчеркнул, что оба самолета находятся за пределами коридоров гражданской авиации и не входят в воздушное пространство прибрежных государств.

10 сентября источник ТАСС сообщал, что самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II впервые с начала сентября замечен над нейтральными водами Черного моря.

18 августа в районе Калининградской области в воздушном пространстве Польши, Литвы и над водами Балтийского моря зафиксировали полеты трех разведывательных самолетов стран НАТО. Одним из самолетов был Bombardier Artemis II.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь