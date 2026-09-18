Два разведывательных самолета НАТО заметили над Черным морем
Два разведывательных самолета стран НАТО одновременно находятся над нейтральными водами Черного моря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
Один из них – разведывательный самолет Bombardier ARTEMIS II, который вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце. По словам собеседника агентства, борт в течение нескольких часов курсирует с запада на восток и обратно над южной частью Черного моря.
Второй самолет – британский Boeing RC-135W Rivet Joint. Он прибыл с авиабазы на греческом острове Крит и выполняет полеты над нейтральными водами в центральной части Черного моря.
Источник ТАСС подчеркнул, что оба самолета находятся за пределами коридоров гражданской авиации и не входят в воздушное пространство прибрежных государств.
10 сентября источник ТАСС сообщал, что самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II впервые с начала сентября замечен над нейтральными водами Черного моря.
18 августа в районе Калининградской области в воздушном пространстве Польши, Литвы и над водами Балтийского моря зафиксировали полеты трех разведывательных самолетов стран НАТО. Одним из самолетов был Bombardier Artemis II.