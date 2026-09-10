Самолет-разведчик НАТО шестой час кружит над Черным морем

Самолет постоянно базируется в румынской Констанце и совершает вылеты практически ежедневно. В начале сентября Bombardier Artemis II работал преимущественно в районе стран Прибалтики, несколько раз облетая Калининградскую область. Для этого он использовал воздушное пространство Польши и Литвы, а также участки над нейтральными водами Балтийского моря. Сейчас самолет выполняет полеты на высоте более 10,5 км, не заходя в воздушное пространство прибрежных стран, кроме Румынии.