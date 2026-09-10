Самолет-разведчик НАТО шестой час кружит над Черным морем
Самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II впервые с начала сентября замечен над нейтральными водами Черного моря. Воздушное судно находится в южной части акватории и кружит там уже шестой час. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
Самолет постоянно базируется в румынской Констанце и совершает вылеты практически ежедневно. В начале сентября Bombardier Artemis II работал преимущественно в районе стран Прибалтики, несколько раз облетая Калининградскую область. Для этого он использовал воздушное пространство Польши и Литвы, а также участки над нейтральными водами Балтийского моря. Сейчас самолет выполняет полеты на высоте более 10,5 км, не заходя в воздушное пространство прибрежных стран, кроме Румынии.
Над румынской территорией разведчик разворачивается, в том числе в непосредственной близости от украинской границы. Источник отметил, что ранее самолет уже устанавливал продолжительный маршрут над Черным морем.
22 августа Bombardier Artemis II заметили в воздушном пространстве Эстонии и Латвии вдоль российской границы, включая район Балтийского моря. Борт выполнял маневры над территорией Прибалтики.
18 августа в районе Калининградской области в воздушном пространстве Польши, Литвы и над водами Балтийского моря зафиксировали полеты трех разведывательных самолетов стран НАТО. Одним из самолетов был Bombardier Artemis II.
10 августа самолет-разведчик НАТО заметили также в районе Калининградской области, когда он совершал круговой полет вокруг российского региона.