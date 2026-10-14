Британский самолет-разведчик почти четыре часа летал вдоль российской границы

13 октября сообщалось, что самолет-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II, зарегистрированный в США, семь с половиной часов летал над нейтральными водами Черного моря. Воздушное судно вылетело утром 13 октября с аэродрома в румынском городе Констанца. Самолет курсировал в южной части акватории Черного моря с запада на восток и обратно. Источник уточнял, что Bombardier ARTEMIS II находился на высоте около 10 км.