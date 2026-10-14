Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,446-0,94%KLVZ1,86-0,53%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 413,68-0,21%RTSI905,73-0,31%RGBI111,51+0,33%RGBITR768,39+0,36%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Британский самолет-разведчик почти четыре часа летал вдоль российской границы

Ксения Наумчик
U.S. Air Force photo by Master Sgt. Lance Cheung
U.S. Air Force photo by Master Sgt. Lance Cheung

Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint около четырех часов выполнял полеты вдоль российско-финляндской границы. Об этом свидетельствуют полетные данные, которые проанализировало агентство «РИА Новости».

Согласно опубликованной информации, самолет вылетел с британской авиабазы Уоддингтон примерно в 10:07 мск и направился на северо-восток. В 13:43 мск он начал выполнять маневры вблизи российской границы на севере Финляндии.

Затем борт переместился к южным районам финляндской границы и завершил последний круг около 17:51 мск. По состоянию на 18:53 мск самолет летел на юго-запад над южной частью Швеции.

13 октября сообщалось, что самолет-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II, зарегистрированный в США, семь с половиной часов летал над нейтральными водами Черного моря. Воздушное судно вылетело утром 13 октября с аэродрома в румынском городе Констанца. Самолет курсировал в южной части акватории Черного моря с запада на восток и обратно. Источник уточнял, что Bombardier ARTEMIS II находился на высоте около 10 км. 

8 октября самолет-разведчик ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen шесть часов находился в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Воздушное судно с утра вылетело с аэродрома в Бухаресте. Самолет летал над южной акваторией Черного моря с запада на восток и обратно.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте