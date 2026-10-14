Британский самолет-разведчик почти четыре часа летал вдоль российской границы
Британский разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint около четырех часов выполнял полеты вдоль российско-финляндской границы. Об этом свидетельствуют полетные данные, которые проанализировало агентство «РИА Новости».
Согласно опубликованной информации, самолет вылетел с британской авиабазы Уоддингтон примерно в 10:07 мск и направился на северо-восток. В 13:43 мск он начал выполнять маневры вблизи российской границы на севере Финляндии.
Затем борт переместился к южным районам финляндской границы и завершил последний круг около 17:51 мск. По состоянию на 18:53 мск самолет летел на юго-запад над южной частью Швеции.
13 октября сообщалось, что самолет-разведчик НАТО Bombardier ARTEMIS II, зарегистрированный в США, семь с половиной часов летал над нейтральными водами Черного моря. Воздушное судно вылетело утром 13 октября с аэродрома в румынском городе Констанца. Самолет курсировал в южной части акватории Черного моря с запада на восток и обратно. Источник уточнял, что Bombardier ARTEMIS II находился на высоте около 10 км.
8 октября самолет-разведчик ВВС Швеции Gulfstream S102B Korpen шесть часов находился в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного моря. Воздушное судно с утра вылетело с аэродрома в Бухаресте. Самолет летал над южной акваторией Черного моря с запада на восток и обратно.