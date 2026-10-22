Глава Росрыболовства связал плохую лососевую путину с изменением климата

15 октября во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщили, что объем добычи рыбы в России превысил 3,8 млн т, что на 2,7% ниже относительно прошлого года. Производство рыбопродукции превысило 2,4 млн т, из этого числа около 1,45 млн т доставлено в российские порты. Наибольший рост отмечен в добыче тихоокеанской сельди (+36,1%, 576 300 т), пикши (+19%, 57 500 т), шпрот (+6,5%, 34 500 т). Сильное снижение по тихоокеанскому лососю – объем добычи снизился в 3,4 раза до 98 600 т. Также отмечено падение у кильки (-36,4%, 14 400 т), балтийской сельди (-22,7%, 15 000 т), трески (-8,6%, 217 300 т) и хамсы (-1,2%, 12 400 т).