Глава Росрыболовства связал плохую лососевую путину с изменением климата
Изменение климата стало главной причиной крайне низких показателей лососевой путины в России в этом году. Об этом «РИА Новости» заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на полях Веронского Евразийского экономического форума.
По его оценке, общий объем вылова красной рыбы по итогам сезона составит менее 100 000 т. Шестаков отметил, что столь слабых результатов рыбаки давно не наблюдали.
Он назвал ситуацию серьезным вызовом для отрасли, поскольку российский рынок привык к значительным объемам лососевых. Вместе с тем руководитель Росрыболовства призвал учитывать исторические показатели вылова.
По словам Шестакова, в советский период объем добычи лососевых составлял около 80 000 т. Поэтому нынешнюю ситуацию он не считает беспрецедентной, несмотря на заметное снижение уловов.
В докладе Банка России «Региональная экономика» также назвали причиной многолетнего минимума вылова тихоокеанского лосося в России в 2026 г. изменение климатических условий и слабый подход рыбы. По данным регулятора, снижение вылова привело к дефициту красной рыбы и икры на внутреннем рынке и резкому росту оптовых цен. За январь – сентябрь вылов лососевых оказался более чем втрое ниже, чем за аналогичный период 2025 г., и более чем вдвое ниже показателя 2024 г. Дефицит сохраняется, несмотря на отказ некоторых рыбопромышленных компаний от экспорта красной рыбы и икры, уточнил ЦБ.
15 октября во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) сообщили, что объем добычи рыбы в России превысил 3,8 млн т, что на 2,7% ниже относительно прошлого года. Производство рыбопродукции превысило 2,4 млн т, из этого числа около 1,45 млн т доставлено в российские порты. Наибольший рост отмечен в добыче тихоокеанской сельди (+36,1%, 576 300 т), пикши (+19%, 57 500 т), шпрот (+6,5%, 34 500 т). Сильное снижение по тихоокеанскому лососю – объем добычи снизился в 3,4 раза до 98 600 т. Также отмечено падение у кильки (-36,4%, 14 400 т), балтийской сельди (-22,7%, 15 000 т), трески (-8,6%, 217 300 т) и хамсы (-1,2%, 12 400 т).
1 октября стало известно, что с 21 по 27 сентября на Дальнем Востоке горбуша подорожала год к году на 97% до 650 руб. за 1 кг, кета – на 73,9% до 800 руб., нерка – на 36,1% до 1100 руб.