Вылов рыбы в России снизился почти на 3%
Объем добычи рыбы в России превысил 3,8 млн т, что на 2,7% ниже относительно прошлого года. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).
Производство рыбопродукции превысило 2,4 млн т, из этого числа около 1,45 млн т доставлено в российские порты. Наибольший рост отмечен в добыче тихоокеанской сельди (+36,1%, 576 300 т), пикши (+19%, 57 500 т), шпрот (+6,5%, 34 500 т).
Сильное снижение по тихоокеанскому лососю – объем добычи снизился в 3,4 раза до 98 600 т. Также отмечено падение у кильки (-36,4%, 14 400 т), балтийской сельди (-22,7%, 15 000 т), трески (-8,6%, 217 300 т) и хамсы (-1,2%, 12 400 т).
В октябре «Нацрыбресурс» отметил, что оптовые цены на основные виды красной рыбы на Дальнем Востоке резко выросли на фоне слабой лососевой путины 2026 г. В последнюю неделю сентября на Дальнем Востоке горбуша подорожала год к году на 97% до 650 руб. за 1 кг, кета – на 73,9% до 800 руб., нерка – на 36,1% до 1100 руб. Главным фактором роста цен во ВАРПЭ назвали сокращение предложения. Переработчики на этом фоне могут активнее переходить на аквакультурную и импортную рыбу.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев заявлял, что Россия сохранит объем добычи рыбы в 2026 г. Он говорил, что отсутствие положительной динамики связано с природным фактором.