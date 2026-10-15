Вылов рыбы в России снизился почти на 3%

В октябре «Нацрыбресурс» отметил, что оптовые цены на основные виды красной рыбы на Дальнем Востоке резко выросли на фоне слабой лососевой путины 2026 г. В последнюю неделю сентября на Дальнем Востоке горбуша подорожала год к году на 97% до 650 руб. за 1 кг, кета – на 73,9% до 800 руб., нерка – на 36,1% до 1100 руб. Главным фактором роста цен во ВАРПЭ назвали сокращение предложения. Переработчики на этом фоне могут активнее переходить на аквакультурную и импортную рыбу.