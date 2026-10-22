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Главная / Инвестиции /

«Сбер» представит новую стратегию бизнеса на трехлетку

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Сбербанк подведет итоги реализации действующей стратегии и представит новую на 2027–2029 гг. на Дне инвестора 12 ноября. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

Стратегия на 2024–2026 гг. была сосредоточена на подготовке к переходу к человекоцентричной модели бизнеса. В ходе Дня инвестора банк расскажет, каких результатов удалось достичь и как изменился бизнес.

В ходе представления новой стратегии в центре внимания будут находиться перспективы развития бизнеса, роль технологий и искусственного интеллекта в дальнейшей трансформации «Сбера», а также финансовые ориентиры на ближайшие три года.

8 октября глава Сбербанка Герман Греф на форуме «Сберинвестиций» «Настоящее – будущее» заявил, что банк выплатит акционерам «очень хорошие» дивиденды по итогам 2026 г. «У нас во всех случаях будет очень хороший апсайд по росту стоимости акций», – говорил Греф.

Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября рассмотрит кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления. Как уточнили в «Сбере», Григоренко будет курировать стратегически важные проекты банка, в том числе развитие взаимоотношений группы с правительством и региональными властями по вопросам цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.

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