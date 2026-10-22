«Сбер» представит новую стратегию бизнеса на трехлетку

Наблюдательный совет Сбербанка 10 ноября рассмотрит кандидатуру Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления. Как уточнили в «Сбере», Григоренко будет курировать стратегически важные проекты банка, в том числе развитие взаимоотношений группы с правительством и региональными властями по вопросам цифровизации и применения искусственного интеллекта в государственном секторе.