Блинкен сообщил, что военная помощь Запада Украине достигла $40 млрд
Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, Запад продолжит поддерживать Киев. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Союзники и партнеры НАТО предоставили Украине помощь на $40 млрд в виде вооружений, ожидается дальнейшая [помощь]», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
29-30 ноября в Бухаресте состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО. Накануне, 29 ноября, в ходе своего выступления генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о «колоссальном уроне» от ракетных ударов по Украине. Он добавил, что НАТО намерено выделить Киеву дополнительную помощь.
Кроме того, Столтенберг и Блинкен отдельно обсудили вопросы обороны и помощи Киеву перед заседанием в Бухаресте, сообщили в госдепартаменте США. После встречи министров Блинкен сообщил, что Вашингтон выделит более $53 млн на закупку для Украины оборудования для энергосетей.
В МИД РФ отметили, что принятое заявление по итогам встречи в Бухаресте подтверждает тот факт, что НАТО не желает урегулирования конфликта на Украине. «Содержащиеся в документе формулировки свидетельствуют о том, что НАТО абсолютно не заинтересована в политико-дипломатическом решении на Украине», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине.
После начала ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется». 23 ноября президент США Джо Байден поручил выделить Киеву дополнительную военную помощь в размере до $400 млн. 29 ноября в госдепе США уточнили, что с начала боевых действий на Украине поддержка, выделенная Вашингтоном Киеву, достигла почти $32 млрд, в том числе $145 млн пошли на восстановление энергетической инфраструктуры.
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