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Блинкен сообщил, что военная помощь Запада Украине достигла $40 млрд

Ведомости

Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, Запад продолжит поддерживать Киев. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Союзники и партнеры НАТО предоставили Украине помощь на $40 млрд в виде вооружений, ожидается дальнейшая [помощь]», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

29-30 ноября в Бухаресте состоялась встреча министров иностранных дел стран НАТО. Накануне, 29 ноября, в ходе своего выступления генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о «колоссальном уроне» от ракетных ударов по Украине. Он добавил, что НАТО намерено выделить Киеву дополнительную помощь.

Кроме того, Столтенберг и Блинкен отдельно обсудили вопросы обороны и помощи Киеву перед заседанием в Бухаресте, сообщили в госдепартаменте США. После встречи министров Блинкен сообщил, что Вашингтон выделит более $53 млн на закупку для Украины оборудования для энергосетей.

В МИД РФ отметили, что принятое заявление по итогам встречи в Бухаресте подтверждает тот факт, что НАТО не желает урегулирования конфликта на Украине. «Содержащиеся в документе формулировки свидетельствуют о том, что НАТО абсолютно не заинтересована в политико-дипломатическом решении на Украине», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. 

В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за военной помощи Украине. 

После начала ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется». 23 ноября президент США Джо Байден поручил выделить Киеву дополнительную военную помощь в размере до $400 млн. 29 ноября в госдепе США уточнили, что с начала боевых действий на Украине поддержка, выделенная Вашингтоном Киеву, достигла почти $32 млрд, в том числе $145 млн пошли на восстановление энергетической инфраструктуры. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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