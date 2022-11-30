Блинкен сообщил, что военная помощь Запада Украине достигла $40 млрд

После начала ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется». 23 ноября президент США Джо Байден поручил выделить Киеву дополнительную военную помощь в размере до $400 млн. 29 ноября в госдепе США уточнили, что с начала боевых действий на Украине поддержка, выделенная Вашингтоном Киеву, достигла почти $32 млрд, в том числе $145 млн пошли на восстановление энергетической инфраструктуры.