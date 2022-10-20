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МИД: накачивание Украины оружием приближает НАТО к прямому столкновению с РФ

Ведомости

Накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат киевского режима, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — отметила представитель внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Захарова обратила внимание, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО поставит Украине сотни систем для борьбы с беспилотниками в ближайшие дни.

После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.

В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных