МИД: накачивание Украины оружием приближает НАТО к прямому столкновению с РФ
Накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Страны НАТО, словно соревнуясь друг с другом, продолжают накачивать киевский режим вооружениями, боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать солдат киевского режима, давать ориентировки по ведению боевых действий, тем самым приближаясь к опасной черте прямого военного столкновения с Россией», — отметила представитель внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).
Захарова обратила внимание, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО поставит Украине сотни систем для борьбы с беспилотниками в ближайшие дни.
После начала спецоперации России на Украине западные страны стали поставлять Киеву вооружение. При этом российские власти неоднократно критиковали военную поддержку от Запада. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста из-за поставок оружия Украине.
В начале октября президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $625 млн. После ракетных ударов России по инфраструктуре Украины в Белом доме подчеркнули, что продолжат оказывать Украине поддержку «столько, сколько потребуется».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса