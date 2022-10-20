МИД: накачивание Украины оружием приближает НАТО к прямому столкновению с РФ

Захарова обратила внимание, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО поставит Украине сотни систем для борьбы с беспилотниками в ближайшие дни.