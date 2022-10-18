НАТО поставит Украине системы для борьбы с дронами в ближайшие дни
НАТО поставит Украине сотни систем для борьбы с беспилотниками в ближайшие дни, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе Берлинского форума внешней политики.
«НАТО в ближайшие дни поставит системы борьбы с беспилотниками для противодействия специфической угрозе беспилотных летательных аппаратов, в том числе из Ирана», – приводит его слова Reuters.
Накануне украинский МИД обвинил Иран в поставках оружия России, в том числе беспилотников, которые якобы используются в ходе спецоперации на Украине. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета ЕС призвал ввести санкции против Ирана, который уже находится под санкциями, а сегодня предложил президенту страны Владимиру Зеленскому разорвать дипломатические отношения с Ираном.
При этом в Москве и Тегеране подобные обвинения отрицают. В частности, сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в ходе СВО Россия применяет только российскую технику, которая имеет российское наименование. В июле Песков отказался комментировать данный вопрос. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом». Песков также отметил «динамичное развитие» отношений между Россией и Ираном.
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