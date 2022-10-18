В Кремле опровергли сообщения об использовании дронов из Ирана российскими военными
В ходе спецоперации на Украине Россия применяет российскую технику, информации об использовании иранских дронов нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны», — ответил Песков на вопрос журналистов о закупке иранских дронов.
На уточняющий вопрос об использовании иранских дронов представитель Кремля вновь ответил отрицательно и подчеркнул, что таких данных у него нет.
Ранее в МИДе Франции указали на поступающие сообщения об использовании иранских беспилотников российскими военными на Украине. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия нарушают резолюцию 2231 Совбеза ООН, которая в 2015 г. формализовала процесс СВПД. Киевские власти также утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники для ударов по украинским объектам.
При этом в Москве и Тегеране подобные обвинения отрицают. В июле Песков заявил, что комментариев по данному вопросу у него нет. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом». Песков также отметил «динамичное развитие» отношений между Россией и Ираном.
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