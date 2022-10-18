В Кремле опровергли сообщения об использовании дронов из Ирана российскими военными

При этом в Москве и Тегеране подобные обвинения отрицают. В июле Песков заявил, что комментариев по данному вопросу у него нет. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом». Песков также отметил «динамичное развитие» отношений между Россией и Ираном.