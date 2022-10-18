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В Кремле опровергли сообщения об использовании дронов из Ирана российскими военными

Ведомости

В ходе спецоперации на Украине Россия применяет российскую технику, информации об использовании иранских дронов нет. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Нет, мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать Минобороны», — ответил Песков на вопрос журналистов о закупке иранских дронов. 

На уточняющий вопрос об использовании иранских дронов представитель Кремля вновь ответил отрицательно и подчеркнул, что таких данных у него нет. 

Ранее по теме: Ирану приписывают поставку беспилотников России

Ранее в МИДе Франции указали на поступающие сообщения об использовании иранских беспилотников российскими военными на Украине. В ведомстве подчеркнули, что подобные действия нарушают резолюцию 2231 Совбеза ООН, которая в 2015 г. формализовала процесс СВПД. Киевские власти также утверждают, что Россия применяет иранские беспилотники для ударов по украинским объектам. 

При этом в Москве и Тегеране подобные обвинения отрицают. В июле Песков заявил, что комментариев по данному вопросу у него нет. В конце августа он назвал публикацию The Washington Post о поставках иранских беспилотников в Россию «информационным вбросом». Песков также отметил «динамичное развитие» отношений между Россией и Ираном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных