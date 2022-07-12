Ирану приписывают поставку беспилотников России

Ирану приписывают поставку беспилотников РоссииЭто действительно принесло бы пользу российской армии
Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что американцы располагают сведениями о планах Ирана обучить российских военнослужащих использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) своего производства уже в июле. Но, по словам Салливана, пока не ясно, состоялись ли поставки этих беспилотников.
«Наша информация указывает на то, что иранское правительство в ускоренные сроки готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА, которые могут нести вооружение», – сказал Салливан журналистам 11 июля (цитата по Associated Press).
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