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Ирану приписывают поставку беспилотников России

Это действительно принесло бы пользу российской армии
Алексей Никольский
Среди выпускаемых иранской промышленностью аппаратов есть как относительно простые модели, так и значительно более крупные разведывательно-ударные БЛА / AFP

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что американцы располагают сведениями о планах Ирана обучить российских военнослужащих использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) своего производства уже в июле. Но, по словам Салливана, пока не ясно, состоялись ли поставки этих беспилотников.

«Наша информация указывает на то, что иранское правительство в ускоренные сроки готовится предоставить России до нескольких сотен БПЛА, включая БПЛА, которые могут нести вооружение», – сказал Салливан журналистам 11 июля (цитата по Associated Press).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных