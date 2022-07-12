Ирану приписывают поставку беспилотников России

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что американцы располагают сведениями о планах Ирана обучить российских военнослужащих использованию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) своего производства уже в июле. Но, по словам Салливана, пока не ясно, состоялись ли поставки этих беспилотников.