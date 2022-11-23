Байден поручил выделить $400 млн на военную поддержку Украины
Президент США Джо Байден поручил выделить дополнительную военную помощь Украине в размере до $400 млн, следует из заявления пресс-службы Белого дома.
В заявлении говорится, что Байден предоставил госсекретарю США полномочия «осуществить выделение на общую сумму до $400 млн оборонной продукции и услуг министерства обороны США, военной подготовки и обучения для помощи Украине».
Ранее стало известно, что объем военной помощи, которую США предоставили Украине с февраля этого года, превысил $20 млрд. Как заявил глава Пентагона Ллойд Остин, Вашингтон продолжит оказывать Украине помощь столько, «сколько потребуется».
4 ноября Вашингтон анонсировал отправку на Украину 45 чешских танков Т-72 на $400 млн. Кроме того, 28 октября заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх сообщила, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. Также поддержку в размере $625 млн Киев получил в начале октября.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт, а также получить с этого выгоду.
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