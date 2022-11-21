Володин призвал к трибуналу над Зеленским

Страны, сотрудничающие с Киевом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство и садистов с руками по локоть в крови, отметил он. Отсутствие реакции на свидетельства расправы с российскими солдатами со стороны европейских стран Володин сравнил с их молчанием в 30-е годы прошлого века, которое привело к образованию фашистской Германии и Второй мировой войне.