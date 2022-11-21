Газета
Политика

Володин призвал к трибуналу над Зеленским

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом за преступления киевского режима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя видео, на котором якобы сняты подготовка к расстрелу российских пленных и последствия расстрела.

«Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства. Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Страны, сотрудничающие с Киевом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство и садистов с руками по локоть в крови, отметил он. Отсутствие реакции на свидетельства расправы с российскими солдатами со стороны европейских стран Володин сравнил с их молчанием в 30-е годы прошлого века, которое привело к образованию фашистской Германии и Второй мировой войне.

На прошлой неделе в сети появились два видео, на которых, предположительно, запечатлены последствия расстрела российских военнопленных солдатами вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.

ООН призвала расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности после публикации в сети этих видео. «Мы призываем все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности», — сказал зампредседателя генсекретаря ООН Фархан Хак.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных украинскими военными. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) начало изучение видеозаписей.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных