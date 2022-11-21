Володин призвал к трибуналу над Зеленским
Президент Украины Владимир Зеленский должен предстать перед трибуналом за преступления киевского режима, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя видео, на котором якобы сняты подготовка к расстрелу российских пленных и последствия расстрела.
«Все видели свидетельства расстрела украинскими нацистами наших военнослужащих — лежачих, без оружия. Так ведут себя фашисты. Киевский режим заслуживает самого сурового наказания за свои зверства. Зеленского надо судить. Он должен предстать перед трибуналом», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Страны, сотрудничающие с Киевом, должны понимать, что поддерживают нацистское государство и садистов с руками по локоть в крови, отметил он. Отсутствие реакции на свидетельства расправы с российскими солдатами со стороны европейских стран Володин сравнил с их молчанием в 30-е годы прошлого века, которое привело к образованию фашистской Германии и Второй мировой войне.
На прошлой неделе в сети появились два видео, на которых, предположительно, запечатлены последствия расстрела российских военнопленных солдатами вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.
ООН призвала расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности после публикации в сети этих видео. «Мы призываем все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности», — сказал зампредседателя генсекретаря ООН Фархан Хак.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных украинскими военными. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) начало изучение видеозаписей.
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