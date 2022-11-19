ООН призвала расследовать сообщения о расстреле российских пленных
Организация объединенных наций (ООН) призывает расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности, заявил зампредседателя генсекретаря ООН Фархан Хак. Так он прокомментировал появившиеся в сети видео с кадрами расстрела российских военнопленных в зоне спецоперации.
«Мы призываем все стороны конфликта тщательно расследовать сообщения о нарушениях прав человека и привлекать виновных к ответственности», — сказал Хак (цитата по ТАСС).
На этой неделе в сети появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами вооруженных сил Украины (ВСУ). В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных украинскими военными. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) начало изучение видеозаписей.
Расстрел российских военнопленных в Макеевке был осуществлен солдатами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, заявил ранее ТАСС офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.