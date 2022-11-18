В ЛНР назвали виновных в расстреле российских военнопленных
Расстрел российских военнопленных в Макеевке был осуществлен солдатами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил ТАСС офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.
«80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ [вооруженных формирований Украины] после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», — добавил он.
До этого в сети появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ. В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.