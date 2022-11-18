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Политика

В ЛНР назвали виновных в расстреле российских военнопленных

Ведомости

Расстрел российских военнопленных в Макеевке был осуществлен солдатами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил ТАСС офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

«80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВФУ [вооруженных формирований Украины] после содеянного в Макеевке станет теперь целью №1 для наших военнослужащих», — добавил он.

Ранее сегодня Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту расстрела российских военнопленных. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) начало изучение видеозаписей.

До этого в сети появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ. В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных. 

Ранее по теме: Медведев: убийцы пленных россиян заслуживают кары по принципу «жизнь за жизнь»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных