СК возбудил дело по факту расстрела российских военнопленных
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту расстрела представителями Украины пленных российских военных, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
В сообщении говорится, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного следующим статьями УК РФ: убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности и жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.
«В настоящий момент военными следователями Следственного комитета Российской Федерации принимаются меры к идентификации лиц, которые сняли жестокое видео. В полном объеме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.
Ранее в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ. В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.
После этого стало известно, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) начало изучение видеозаписей с убитыми российскими военнопленными. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев также сообщил, что направит видео с предположительным расстрелом российских военнопленных в Макеевке в различные международные организации.
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