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СК возбудил дело по факту расстрела российских военнопленных

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту расстрела представителями Украины пленных российских военных, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В сообщении говорится, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного следующим статьями УК РФ: убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности и жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.

«В настоящий момент военными следователями Следственного комитета Российской Федерации принимаются меры к идентификации лиц, которые сняли жестокое видео. В полном объеме выполняются иные следственные и оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — отметили в ведомстве.

Ранее в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнопленных солдатами ВСУ. В Минобороны России назвали эти кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных. 

После этого стало известно, что Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) начало изучение видеозаписей с убитыми российскими военнопленными. Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев также сообщил, что направит видео с предположительным расстрелом российских военнопленных в Макеевке в различные международные организации.

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Ранее по теме: В Минобороны отреагировали на видео с расправой над российскими военнопленными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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