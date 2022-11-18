СК возбудил дело по факту расстрела российских военнопленных

В сообщении говорится, что уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного следующим статьями УК РФ: убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц в связи с осуществлением ими служебной деятельности и жестокое обращение с военнопленными, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов.