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В Минобороны отреагировали на видео с расправой над российскими военнопленными

Ведомости

Опубликованное видео предполагаемой расправы ВСУ над российскими военнопленными еще раз доказывает жестокость киевского режима. Такое заявление сделали в Минобороны РФ, комментируя появившиеся в сети публикации.

«Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает», — говорится в сообщении. 

В Минобороны отметили, что это зверское убийство стало не первым военным преступлением украинской стороны. Министерство подчеркнуло, что подобные действия ВСУ активно поддерживает Киев и предпочитает игнорировать Запад. В ведомстве также заявили, что российская сторона строго соблюдает требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

В Минобороны выразили уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский, а также его сторонники будут отвечать за военные преступления «перед судом истории, народами России и Украины». 

Ранее в сети появились видео с якобы расстрелом российских военнопленных ВСУ. По данным главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке (ДНР). Он добавил, что СПЧ направит информацию о расправе в 2000 международных организаций, в том числе в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и др.

15 ноября мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила, что располагает данными о пытках и плохом обращении с российскими военнопленными. Глава миссии Матильда Богнер отметила, что инциденты произошли «ранее во время конфликта», а видео с расправой утекли в сеть. Кроме того, в результате опроса 174 пленных в местах содержания под стражей миссия задокументировала случаи пыток.

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Ранее по теме: Орган ООН сообщил о военных преступлениях украинцев

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных