В Минобороны отреагировали на видео с расправой над российскими военнопленными
Опубликованное видео предполагаемой расправы ВСУ над российскими военнопленными еще раз доказывает жестокость киевского режима. Такое заявление сделали в Минобороны РФ, комментируя появившиеся в сети публикации.
«Опубликованные новые видеосвидетельства массовой кровавой расправы украинских военнослужащих над безоружными российскими военнопленными подтверждает живодерскую сущность нынешнего киевского режима во главе с Зеленским и тех, кто его защищает и поддерживает», — говорится в сообщении.
В Минобороны отметили, что это зверское убийство стало не первым военным преступлением украинской стороны. Министерство подчеркнуло, что подобные действия ВСУ активно поддерживает Киев и предпочитает игнорировать Запад. В ведомстве также заявили, что российская сторона строго соблюдает требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными.
В Минобороны выразили уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский, а также его сторонники будут отвечать за военные преступления «перед судом истории, народами России и Украины».
Ранее в сети появились видео с якобы расстрелом российских военнопленных ВСУ. По данным главы Совета по правам человека при президенте России Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке (ДНР). Он добавил, что СПЧ направит информацию о расправе в 2000 международных организаций, в том числе в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный Комитет Красного Креста и др.
15 ноября мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила, что располагает данными о пытках и плохом обращении с российскими военнопленными. Глава миссии Матильда Богнер отметила, что инциденты произошли «ранее во время конфликта», а видео с расправой утекли в сеть. Кроме того, в результате опроса 174 пленных в местах содержания под стражей миссия задокументировала случаи пыток.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.