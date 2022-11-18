В Минобороны отреагировали на видео с расправой над российскими военнопленными

15 ноября мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине сообщила, что располагает данными о пытках и плохом обращении с российскими военнопленными. Глава миссии Матильда Богнер отметила, что инциденты произошли «ранее во время конфликта», а видео с расправой утекли в сеть. Кроме того, в результате опроса 174 пленных в местах содержания под стражей миссия задокументировала случаи пыток.