Газета
Политика

Миссия ООН задокументировала сообщения о пытках пленных россиян на Украине

Ведомости

Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине располагает сообщениями о пытках и плохом обращении с российскими военнопленными, заявила глава миссии Матильда Богнер.

«Поступили заслуживающие доверия сообщения о казнях без надлежащего судебного разбирательства, которые проводили украинские вооруженные силы. Это произошло ранее во время конфликта. Имелись видеозаписи этого, попавшие в публичную сферу», — отметила Богнер (цитата по ТАСС).

Сведения о пытках были получены во время опросов 175 пленных в местах содержания под стражей. «Мы задокументировали случаи пыток и плохого обращения, в основном в момент задержания, первого допроса или перемещения в транзитные лагеря и места содержания под стражей», — заключила она.

Независимая комиссия, созданная по решению Совета по правам человека (СПЧ) ООН для расследования военных преступлений на Украине в феврале – марте 2022 г., ранее установила два случая пыток и убийств российских пленных со стороны украинских вооруженных сил.

Первый случай произошел в селе Малая Рогань Харьковской области в период с 24 по 26 марта. Там украинские военные преднамеренно прострелили ноги как минимум трем российским пленным, а одного из них избили во время допроса прикладом автомата. Второй инцидент имел место 29 марта в районе села Дмитровка Киевской области. Там украинский боевик трижды выстрелил в раненного российского военнослужащего. 

Ранее по теме: Орган ООН сообщил о военных преступлениях украинцев

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных