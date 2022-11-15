Миссия ООН задокументировала сообщения о пытках пленных россиян на Украине

Первый случай произошел в селе Малая Рогань Харьковской области в период с 24 по 26 марта. Там украинские военные преднамеренно прострелили ноги как минимум трем российским пленным, а одного из них избили во время допроса прикладом автомата. Второй инцидент имел место 29 марта в районе села Дмитровка Киевской области. Там украинский боевик трижды выстрелил в раненного российского военнослужащего.