Орган ООН сообщил о военных преступлениях украинцев

Первый случай произошел в селе Малая Рогань Харьковской области в период с 24 по 26 марта. Там украинские военные преднамеренно прострелили ноги как минимум трем российским пленным, а одного из них избили во время допроса прикладом автомата (соответствующее видео было широко растиражировано российскими телеграм-каналами). Второй инцидент имел место 29 марта в районе села Дмитровка Киевской области. Там боец трижды выстрелил в раненного российского военнослужащего. «На видео видны другие неподвижные солдаты российских вооруженных сил поблизости, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен», – пишут авторы доклада.