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Орган ООН сообщил о военных преступлениях украинцев

Российские официальные лица регулярно сообщают о действиях нацистских группировок на фронте
Алексей Никольский
Комиссия Совета по правам человека ООН подтвердила два факта казней и пыток российских пленных на Украине / Пресс-служба Минобороны

Независимая комиссия, созданная по решению Совета по правам человека (СПЧ) ООН для расследования военных преступлений на Украине в феврале – марте 2022 г., установила два случая пыток и убийств российских пленных со стороны украинских вооруженных сил. Об этом говорится в отчете комиссии для Генеральной ассамблеи, опубликованном на сайте совета.

Первый случай произошел в селе Малая Рогань Харьковской области в период с 24 по 26 марта. Там украинские военные преднамеренно прострелили ноги как минимум трем российским пленным, а одного из них избили во время допроса прикладом автомата (соответствующее видео было широко растиражировано российскими телеграм-каналами). Второй инцидент имел место 29 марта в районе села Дмитровка Киевской области. Там боец трижды выстрелил в раненного российского военнослужащего. «На видео видны другие неподвижные солдаты российских вооруженных сил поблизости, в том числе один со связанными за спиной руками и очевидной раной на голове, что позволяет предположить, что он, скорее всего, был казнен», – пишут авторы доклада.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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