СК возбудит дело по факту взрыва памятника «Родина-мать» в Николаеве
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту демонтажа монумента «Родина-мать» в Николаеве. О взрыве памятника 3 ноября сообщила российская делегация в ЮНЕСКО.
«Главным следственным управлением СК России по поручению председателя СК России будет возбуждено и расследовано по данному факту уголовное дело», — сообщили в пресс-службе СК.
Ведомство намерено установить лиц, причастных к совершению преступления. 3 ноября в Telegram-канале российской делегации в ЮНЕСКО сообщили о взрыве монумента в Николаеве и опубликовали фотографии демонтажа. Памятник «Родина-мать» был установлен в сквере с мемориальным комплексом жертвам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
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