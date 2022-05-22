Украина вышла из соглашения об увековечении памяти народов СНГ в войне
Верховная рада в воскресенье одобрила законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
«Парламент проголосовал за несколько важных ратификаций: проект закона о выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме стран — участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — написала Шуляк в своем Telegram-канале.
В конце апреля законопроект внес в Верховную раду кабинет министров Украины. Соглашение, из которого вышла Украина, предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о «бессмертном подвиге народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне».
Кроме того, Рада сегодня приняла законы о выходе из соглашения об общем аграрном рынке государств-участников СНГ, о выходе из соглашения о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с незаконной миграцией, а также о денонсации соглашения между правительствами Украины и РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.