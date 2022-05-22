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Украина вышла из соглашения об увековечении памяти народов СНГ в войне

Ведомости

Верховная рада в воскресенье одобрила законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

«Парламент проголосовал за несколько важных ратификаций: проект закона о выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме стран — участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — написала Шуляк в своем Telegram-канале.

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В конце апреля законопроект внес в Верховную раду кабинет министров Украины. Соглашение, из которого вышла Украина, предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о «бессмертном подвиге народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне».

Кроме того, Рада сегодня приняла законы о выходе из соглашения об общем аграрном рынке государств-участников СНГ, о выходе из соглашения о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с незаконной миграцией, а также о денонсации соглашения между правительствами Украины и РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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