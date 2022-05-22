Украина вышла из соглашения об увековечении памяти народов СНГ в войне

Кроме того, Рада сегодня приняла законы о выходе из соглашения об общем аграрном рынке государств-участников СНГ, о выходе из соглашения о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с незаконной миграцией, а также о денонсации соглашения между правительствами Украины и РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.