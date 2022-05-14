Кличко сообщил о решении Киева снести 40 связанных с Россией памятников
Киевские власти приняли решение убрать с улиц города более 40 памятников, которые после демонтажа передадут в музей тоталитаризма. Об этом в субботу заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«Сегодня Киевсовет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа. Также депутаты утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы, и передать в музей тоталитаризма», — написал Кличко в своем Telegram-канале.
По его словам, у украинского общества есть запрос на исключение названий, связанных с Россией, однако новые названия «должны жить десятки, а то и сотни лет». Процесс переименования должен быть быстрым, но обоснованным, считает глава города.
В конце апреля кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о «бессмертном подвиге народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне».
В апреле Следственный комитет России завел уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. В ведомстве сочли, что такие действие направлены против «интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом».