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Кличко сообщил о решении Киева снести 40 связанных с Россией памятников

Ведомости

Киевские власти приняли решение убрать с улиц города более 40 памятников, которые после демонтажа передадут в музей тоталитаризма. Об этом в субботу заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня Киевсовет принял решение о декоммунизации названия арки Дружбы народов. Теперь это – Арка Свободы украинского народа. Также депутаты утвердили перечень более 40 памятников и памятных знаков, которые нужно убрать с улиц и построек столицы, и передать в музей тоталитаризма», — написал Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, у украинского общества есть запрос на исключение названий, связанных с Россией, однако новые названия «должны жить десятки, а то и сотни лет». Процесс переименования должен быть быстрым, но обоснованным, считает глава города.

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В конце апреля кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о «бессмертном подвиге народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне».

В апреле Следственный комитет России завел уголовное дело по факту сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове. В ведомстве сочли, что такие действие направлены против «интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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