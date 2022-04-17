СК завел уголовное дело после сноса памятника маршалу Жукову в Харькове

В ведомстве сочли, что такие действие направлены против «интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом». Следственный комитет намерен установить обстоятельства инцидента и причастных к совершению преступлению лиц.