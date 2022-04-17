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СК завел уголовное дело после сноса памятника маршалу Жукову в Харькове

Ведомости

По факту сноса памятника маршалу Георгию Жукову в Харькове возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. По данным следствия, памятник советскому полководцу в воскресенье демонтировали «участники националистических вооруженных формирований Украины».

«Главным следственным управлением СК России по факту сноса памятника маршалу Г.К.Жукову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — рассказали в пресс-службе СКР. 

В ведомстве сочли, что такие действие направлены против «интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом». Следственный комитет намерен установить обстоятельства инцидента и причастных к совершению преступлению лиц. 

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Ранее «РИА Новости» со ссылкой на украинское издание «Суспільне. Новини» сообщили, что бюст Жукова в Харькове был демонтирован утром 17 апреля. По информации СМИ, памятник снесли участники спецподразделения Kraken полка «Азов» (запрещен в РФ), против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело.

В мае 2015 г. на Украине вступил в силу принятый парламентом этой страны закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно этому документу на Украине запрещается пропаганда советской символики. В частности, закон предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

В январе прошлого года в Одесской области снесли последний памятник Владимиру Ленину на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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