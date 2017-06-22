Сейм Польши принял законопроект о сносе 500 памятников советской эпохи

Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, согласно которым 500 памятников, «прославляющих коммунизм», должны быть снесены. Закон не затронет объекты, установленные на кладбищах и не выставленные на публичное обозрение. Кроме того, перед разбором памятника будет проводиться консультации с Институтом национальной памяти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что планы Польши по уничтожению 500 памятников советским воинам говорят о желании стереть память о спасении населения страны Красной армией во время Второй мировой войны. Такие действия Захарова назвала «варварством». По ее мнению, планы Варшавы по сносу памятников говорят об отсутствии у польских властей цивилизованного мышления.

В апреле 2016 г. в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, «символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим».