На Украине снесли последний памятник Ленину

В мае 2015 г. на Украине вступил в силу принятый парламентом этой страны закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно этому документу на Украине запрещается пропаганда советской символики. В частности, закон предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.