На Украине снесли последний памятник Ленину
«Последний памятник Ленину на территории Украины свергнут! (Кроме оккупированных и закрытых территорий, как заводы и санатории) Он стоял в селе Старые Трояны Измаильского района Одесской области», — написал Поздняков.
В мае 2015 г. на Украине вступил в силу принятый парламентом этой страны закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Согласно этому документу на Украине запрещается пропаганда советской символики. В частности, закон предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.