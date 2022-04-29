МИД РФ выразил недоумение из-за инициативы посла Израиля переименовать улицы в Киеве
Инициатива посла Израиля на Украине Михаила Бродского о переименовании ряда улиц и общественных мест Киева в честь украинских «праведников мира» вызывает недоумение, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Израильский дипломат ранее предложил дать новые названия ряду городских объектов, названных в честь русских деятелей культуры или русских военачальников. «В стремлении разрушить дружбу русского и украинского народов власти Киева пытаются лишить украинцев памяти о Льве Толстом, Федоре Достоевском, Александре Пушкине, подвигах командиров и бойцов Красной Армии», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.
По ее словам, позиция израильского дипломата вызывает недоумение. Захарова указала на то, что в годы Великой Отечественной войны украинские националисты и коллаборационисты устраивали массовые еврейские погромы и казни. Она назвала предложение Бродского «заигрыванием с киевским режимом». «Нельзя допустить того, чтобы каким-либо образом восхвалялись преступники, повинные в Холокосте», — добавила она.
Накануне кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о «бессмертном подвиге народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне».
В 2017 г. тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий «изготовление и пропаганду» георгиевской ленты. Закон был принят Верховной радой. За нарушение предусматривается административное наказание за «публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение» георгиевской ленточки или ее изображения.