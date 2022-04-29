МИД РФ выразил недоумение из-за инициативы посла Израиля переименовать улицы в Киеве

Накануне кабинет министров Украины внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне. Соглашение предусматривает, что его участники осуществляют мероприятия по сохранению памяти о погибших военнослужащих, содержанию и обустройству воинских захоронений и памятников, а также организуют освещение фактов о «бессмертном подвиге народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне».