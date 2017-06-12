Порошенко подписал закон о запрете георгиевской ленты на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, запрещающий «изготовление и пропаганду» георгиевской ленты. Закон был принят Верховной радой 16 мая. За правонарушение предусматривается административное наказание за «публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение» георгиевской ленточки или ее изображения.

«Закон предполагает административный штраф за ношение так называемой георгиевской ленточки во время массовых мероприятий», – заявлял ранее автор законопроекта, депутат от фракции «Народного фронта» Антон Геращенко.

Правонарушителю теперь грозит штраф в размере от 850 до 2550 гривен ( $32-$97), запретные предметы при этом будут конфисковываться. Повторные нарушения, совершенные в течение года, грозят штрафом в размере от 2550 до 5100 гривен ($97-$190) или административным арестом на срок до 15 суток.