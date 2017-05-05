Как носить георгиевскую ленту

Стартовавшая в преддверии Дня Победы ежегодная акция «Георгиевская ленточка» в этом году сопровождается спорами о том, как следует и как не следует ее носить. Общественное движение «Волонтеры Победы» предлагает запретить ношение ленточки где-либо помимо лацкана пиджака, представители молодежной палаты при Мосгордуме собираются проводить рейды для выявления случаев неэтичного использования символа, спикер петербургского заксобрания отчитывает депутата, надевшего вместо георгиевской ленточки ленту медали «За оборону Ленинграда», а пресс-секретарь президента отстаивает свое право носить ее на сумке.

Регламентация вовсе не ограничивается этим атрибутом, первоначально призванным выражать спонтанное патриотическое чувство. После митингов 26 марта администрация многих школ и вузов страны рассказала учащимся о недопустимости участия в митингах оппозиции и пригрозила наказаниями. Российская библиотечная ассоциация подготовила проект «Правил поведения в социальных сетях», рекомендующих воздерживаться от обсуждения политики, религии, национальных отношений и от негативных высказываний о библиотеке и ее читателях. Всероссийский съезд адвокатов принял поправки в Кодекс профессиональной этики, формализующие поведение адвокатов вне работы.